جومانا ماهر: معبر رفح شريان رئيسي لمرور المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إنّ الدولة المصرية تحرص على إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهذا يأتي في إطار اهتمام مصر الأساسي بالمسار الإنساني وتعاملها مع معبر رفح كشريان رئيسي لمرور هذه المساعدات الإنسانية.

تأكيد مهم من الرئيس السيسي

أضافت «ماهر» خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن القيادة السياسية تحرص على تأكيد هذا المسار في كل المباحثات مع زعماء العالم، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في مؤتمر صحفي راقه فيه الرئيس الفرنسي أنه تم التوافق على السعي لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل يتناسب مع احتياجات 2.3 ملايين فلسطيني في قطاع غزة.

تعهد الرئيس الفرنسي

تابعت الإعلامية: «تعهد الرئيس الفرنسي بإرسال مساعدات لمطار العريش لتمر عبر معبر رفح، وإرسال سفينة كمستشفى طبي لمساعدة الجرحى والمدنيين في غزة، وهناك تركيز على البعد الإنساني يجب ألا يغيب أبدا في معالجة القضية الفلسطينية، وكل تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تغفل هذا المسار أبدا».

https://www.youtube.com/watch?v=nD1FEHwMJf4