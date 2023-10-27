إزالة 61 حالة تعد على أراضي الدولة في حملة مكبرة بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على زيادة الجهود والأنشطة اليومية واستمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات وتحسين مستوى النظافة العامة، والتركيز على تجميل المناطق الخضراء وتنسيقها، وتحسين نظام الإضاءة، ومتابعة المشاريع الجارية في مختلف المناطق.

من جهته أوضح صابر حسين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، أنه جرى تنظيم حملة كبيرة لإزالة 14 حالة تعد على مساحة تبلغ 2200 متر مربع في قرية بلانة، إذ جرى إزالة الأسوار التي يتراوح ارتفاعها بين متر ومترين، واتُخذت الإجراءات اللازمة ضد المعتدين.

رفع 61 حالة تعد

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني، حملة لرفع 61 حالة تعد، وجرى تحرير 9 محاضر احتلال طرق في شوارع شرق البندر والمطار والطابية، تحت إشراف محمد ممدوح نائب رئيس المدينة، وبمشاركة العاملين من الوحدة المحلية والحي برئاسة سحر مصطفى.

مزلقان جديد في قرية النجاجرة

ورفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمي، التعديات أمام مزلقان نجع ونس في قرية الشطب، لفتح الطريق لتسهيل حركة المرور للمارة والمركبات المختلفة، وتابع شوقي مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، المشروعات الجارية، بما في ذلك مشروع الموقف الغربي ومشروع مزلقان النجاجرة الجديد.