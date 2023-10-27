إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية في مركز شربين

شنت رئاسة مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية

قال اللواء عادل توفيق برغش، رئيس مجلس مدينة شربين، في بيان، إنه تم إزالة أكثر من 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من المهد، وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، وسيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة من خلال الإزالة الفورية لأي حالة تعديات جديدة ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة، من أجل خدمة المواطن وإعادة حقوق الدولة كاملة وتنفيذ القانون على أي مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون.

متابعة مستمرة للتعديات على الأراضي الزراعية

وأكد الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، وجود متابعة مستمرة وبشكل مكثف على حالات التعديات على الأراضي الزراعية بدون ترخيص من أجل الحفاظ على الرقعة الخضراء وتوسيع المساحة الخضراء للحفاظ على الهواء النقي وبسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم الرقعة الخضراء تحافظ على الأرض من الاحتباس الحراري ومن التلوث، لذلك التعديات أصبحت جناية وتقع تحت بند الجريمة، والعقوبة تشمل حبس من سنتين وحتى 5 سنوات.