حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية

شنت محافظة الدقهلية حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتم تحرير محاضر للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشارت المحافظة في بيان، إلى أن الحملات جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لأعمال البناء بالمخالفة للقانون بالمحافظات.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأوضحت أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، وتعمل جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وقال الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة حوائط مخالفة بنطاق عزبة الصفيح التابعة لرئاسة الحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

إزالة فورية لبناء مخالف

وأوضحت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، أنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة فورية لتعدي على مساحة 200 متر مربع بنطاق المركز، كما تم متابعة تنفيذ ترخيص بناء بقرية الستاموني، حيث تم وقف الأعمال لمخالفتها للترخيص.

وقال اللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة شربين، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية لسور من البلوك الأبيض مقام على الأرض الزراعية على مساحة 80 مترا مربعا بقريه كفر الحاج شربيني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة المعنية للتصدي الفوري وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.