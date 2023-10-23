فنادق البحر الأحمر تستقبل آلاف السائحين من 15 جنسية أجنبية

استقبلت فنادق محافظة البحر الأحمر ما يقرب من 58 ألف سائح من 15 جنسية أجنبية خلال 48 ساعة الماضية، وكان لفنادق الغردقة ومرسى علم النصيب الأكبر إذ استقبلت الغردقة 225 رحلة طيران واستقبلت مرسى علم 65 رحلة طيران، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

فنادق البحر الأحمر تستقبل 58 ألف سائح

وأشار سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فنادق الغردقة ومرسى علم شهدت انتعاشة سياحية هائلة خلال 48 ساعة الماضية، حيث تم استقبال ما يقرب من 58 ألف سائح من جنسيات مختلفة من دول أوروبية.

وصول سياح من 15 جنسية أجنبية

وتبين من جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات خلال يومي السبت والأحد الماضيين، وصول 290 رحلة طيران إلى الغردقة ومرسى علم، أقلت قرابة 58 ألف سائح.

إذ استقبل مطار الغردقة 225 رحلة طيران نقلت 45 ألف سائح أجنبي، واستقبل مطار مرسى علم 65 رحلة طيران نقلت قرابة 13 ألف سائح.

وقال محمد حمدي مدير عام بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، إن أكثر الجنسيات وصولا السياح الألمان والروس والتشيك وبولندا وإيطاليا، مؤكدا أنه تم استقبال السياح الأجانب بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول في أسرع وقت ممكن.