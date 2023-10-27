أكاديمية الفنون تدرس مقرر ترجمة الأفلام في فيديوهات بلغة الإشارة دعما لذوي الهمم

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الخالق عميد المعهد العالي لترجمات الفنون والآداب والوسائط الفنية بأكاديمية الفنون، إتاحة المعهد، مقررًا دراسيًا لطلابه، لترجمة الأفلام والأعمال الفنية الأجنبية بمختلف لغات العالم، بلغة الإشارة، وذلك حتى يتمكن ذوو الهمم من مشاهدة هذه الأعمال الفنية والسينمائية بلغة الإشارة، وكذلك حتى يتمكنوا من متابعة الفعاليات والمهرجانات الفنية الأجنبية في حينها دون الحاجة إلى ترجمتها للعربية.

إتاحة المعهد العالى مقرر دراسي بلغة الإشارة

أضافت «عبد الخالق»، أن المعهد أعلن هذا المنهج لأول مرة في الجامعات المصرية، إذ يتيح لطلابه دراسة الترجمة المتخصصة، إذ أنه لا بد أنّ يكونوا من المتقنين لإحدى اللغات الأجنبية، ثم يتولى المعهد، صقل مهاراتهم اللغوية من أجل تكوين جيل من المترجمين الرواد لمساعدة هذه الفئة المهمة، وذلك من خلال دراسة الترجمة، وكذلك دراسة لغة الإشارة.

وأضافت أنّ هذا يجري بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واتساقًا مع اهتمام الدولة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير جميع سبل الإتاحة والدمج لذوي الهمم في المجتمع.