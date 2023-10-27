افتتاح مسجدين بتكلفة 3 ملايين و200 ألف جنيه في البحيرة (صور)

شهدت محافظة البحيرة اليوم، افتتاح مسجدين جديدين بمركزي حوش عيسى وأبو حمص، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و200 ألف جنيه.

افتتاح مسجدين في البحيرة

وتضمنت المساجد التي جرى افتتاحها ما يلي:

- مسجد النور سعد حسين بقرية الجنبيهي بحوش عيسى، على مساحة 81 مترا بتكلفة إجمالية 800 ألف جنيه.

- مسجد حسن الختام بقرية دسونس بأبو حمص، على مساحة 300 مترا، بتكلفة إجمالية 2 مليون و400 ألف جنيه.

حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد

وجاء افتتاح المساجد في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

كما يأتي أيضا في إطار الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.