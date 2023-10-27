ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة ووصول 61501 طن قمح خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اليوم الجمعة، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 سفينة، وغادرت 13 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38، منها السفينة «CHRISTINA 1» والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 100 م بعرض 18 م قادمة من أوكرانيا على متنها حمولة تقدر بـ 5382 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية

جاهزية المرافق لاستقبال القمح

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة، وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح.

حركة الصادر من البضائع بميناء دمياط

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34870 طن تشمل: 2200 طن كُسب صويا و 7500 طن يوريا و 16000 طن ملح معبأ و 3200 طن علف و 4070 طن مولاس و 1900 طن بضائع متنوعة.

حركة البضائع الواردة إلى ميناء دمياط

فيما بلغت حركة الوارد إلى ميناء دمياط من البضائع العامة 63838 طن تشمل: 8994 طن خردة و 16209 طن ذرة و 3000 طن أبلاكاش و 3053 طن حديد و 844 طن خشب زان و 5348 طن فول صويا و 20000 طن قمح و 6390 طن بضائع متنوعة.

حركة الحاويات الصادرة من ميناء دمياط

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 610 حاوية مكافئة، والوارد 65 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الترانزيت 2654 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61501 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 140835 طنًا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2608 طن قمح، متجهين إلى صوامع طنطا وكوم أبو راضي، و قطار بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدما متجهة إلى الإسكندرية، وبلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5161 شاحنة .