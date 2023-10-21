تصدير 19 ألف طن بضائع متنوعة عبر ميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 8 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 39 سفينة.

وبحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19229 طنا، تشمل 4433 طن جبس معبأ، و1287 طن رمل، و490 طن ملح معبأ، و4983 طن أسمنت معبأ، و2200 طن مولاس، و5836 طن بضائع متنوعة.

حركة الواردات في ميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59300 طنا، تشمل 2000 طن عدس، و8123 طن خردة، و1706 طن أبلاكاش، و20350 طن ذرة، و2000 طن فول صويا، و8300 طن سكر، و16821 طن قمح.

وسجلت حركة الصادر من الحاويات 180 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 138 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3243 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57660 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 413241 طنًا.

كما غادرت 3 قطار بحمولة إجمالية 3927 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضى وإمبابة وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2820 شاحنة.