ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة بضائع.. ورصيد القمح يقترب من 412 ألف طن

استقبل ميناء دمياط 14 سفينة، بينما غادر 13 أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 40 سفينة، بينما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26 ألفا و435 طنا، تشمل 5669 طن جبس معبأ و2467 طن رمل و4926 طن أسمنت معبأ و1090 طن مولاس و12 ألفا و283 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57 ألفا و754 طنا، تشمل 4300 طن عدس و10 آلاف و661 طن فول و9701 طن خردة و60 طن حديد و14 ألفا و990 طن ذرة و5570 طن سكر و797 طن كتان و722 طن خشب زان و2511 طن فول صويا و8442 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 310 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 395 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5204 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 66 ألفا و554 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 411 ألفا و258 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3806 أطنان قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4978 شاحنة.