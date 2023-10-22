ميناء دمياط يستقبل 61 ألف طن قمح روسي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً جاء فيه، أنَّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 39 سفينة، منها السفينة «EDFU» والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 مترًا وعرضها 32 مترًا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ60911 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

توافر السلع الاستراتيجية

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكّيداً لجاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، كما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31742 طنا تشمل 4631 طن جبس معبأ و4346 طن رمل و114 طن علف و6152 طن أسمنت معبأ و3200 طن مولاس و13299 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59380 طنا تشمل 6700 طن عدس و2871 طن فول و8142 طن خردة و16516 طن ذرة و6130 طن سكر و405 طن كتان و325 طم حمص و4960 طن فول صويا و13331 طن قمح.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 402 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 445 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5158 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65291 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 412547 طنًا، كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2629 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وبني سويف، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4696 شاحنة.