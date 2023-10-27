عزيز الشافعي يهدي فلسطين أغنية «قولوا لولادكو».. (فيديو)

تضامن الملحن عزيز الشافعي، مع القضية الفلسطينية، وطرح أغنية بعنوان «قولوا لولادكو» من كلماته وألحانه وغنائه، عبر قناته على «يوتيوب» وموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وعلق عزيز على الأغنية قائلا: «معنديش حاجه تاني أقدر أعملها.. بطلب بس منكم تحكوا الحكاية من أولها لأولادكم.. عشان القضية دي متضيعش وحق الناس دي ما يروحش مع الزمن».

كلمات أغنية «قولوا لولادكو» لعزيز الشافعي

وتقول أغنية «قولوا لولادكو» لعزيز الشافعي:

قولوا لولادكو في كل مكان

قولوا لولادكو كمان وكمان

العدوان الإسرائيلي على الأرض العربية باطل

العدوان الإسرائيلي قتل الأطفال الشجعان

يارب يارب رجع حق المظلومين

يارب يارب خفف وجع المجروحين

يارب يارب انصر فلسطين