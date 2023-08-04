عزيز الشافعي يلحن «حبيت المقابلة» لحماقي.. حققت 172 ألف مشاهدة في ساعات

منذ انطلاق موسم الصيف ويعيش الملحن والمؤلف عزيز الشافعي حالة من النشاط الفني حيث أنه قدم عددا كبيرا من الأعمال الغنائية التي تم طرحها وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

عزيز الشافعي في حالة نشاط فني

حيث كان آخر الأعمال الغنائية التي قدمها عزيز الشافعي أغنية حبيت المقابلة للفنان محمد حماقي والتي قدم اللحن الخاص بها وكتب كلماتها الشاعر تامر حسين ووزعها توما.

عزيز الشافعي يتعاون مع إليسا

وطرح عزيز الشافعي أيضا أغنية بتمايل على الـbeat للفنانة إليسا والتي قدم كلماتها ولحنها وهي من توزيع أمين نبيل ووصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب إلى 5 ملايين مشاهدة.

عزيز الشافعي يتعاون مع عمرو دياب

وتعاون عزيز الشافعي مع الهضبة عمرو دياب حيث قدم له أغنية والله أبدا والتي كتب كلماتها ولحنها وهي من توزيع عادل حقي وميكس وماستر أمير محروس.

ساندي تتعاون مع عزيز الشافعي

وكان من بين الأعمال الغنائية التي قدمها عزيز الشافعي ضمن موسم الصيف أغنية الرعشة للفنانة ساندي والتي كتب كلماتها ولحنها وهي من توزيع وميكس وماستر شريف مكاوي.