«مصر أكتوبر»: صمت العالم تجاه العدوان الإسرائيلي أدى لتفاقم الأوضاع في القدس

أشادت الدكتور جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بكلمة مصر التي ألقاها السفير سامح شكري وزير الخارجية أمام مجلس الأمن الدولي، موضحة أنها كشفت الوجه الآخر والموقف السلبي للمجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية والذي تسبب في تفاقم الأوضاع في القدس المحتلة.

أحداث 7 أكتوبر تؤكد ازدواجية معايير المجتمع الدولي

وأضافت فى بيان لها اليوم أن أحداث 7 أكتوبرالجاري في غزة أكدت ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي بين الشرق والغرب، وأنه يكيل بمكيالين، منوهة بأن الصمت الدولي تجاه اعتداءات قوات الاحتلال الوحشية بحق الفلسطينين تسببت فب تبجح الكيان الصهيوني في اعتداءاته على أصحاب الأرض.

وجددت دعمها ومساندتها لقرارات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بحفظ الأمن القومي المصري وحماية مقدرات البلاد، قائلة: «أمن مصر خط أحمر ولن نفرط قيادة وشعبا فى شبر واحد من أراضينا من شمال البلاد إلي جنوبها»، كما جددت رفضها لدعوات التهجير القسري للفلسطينين من القدس إلى الجنوب، والذي سيسفر عن تصفية القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني.

تفعيل القانون الدولي الإنساني لوقف التصعيد بغزة

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسسات الدولية والأممية بتفعيل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لوقف التصعيد فى قطاع غزة والتخفيف من وطأة الحرب عن كاهل الفلسطينين المدنيين العزل.