دنيا عبد العزيز تشارك في تعبئة صناديق الغذاء لفلسطين (صور)

أعلنت الفنانة دنيا عبد العزيز عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن مشاركتها في جمعيو الهلال الأحمر لتعبئة صناديق الغذاء لصالح أهالي فلسطين.

ونشرت دنيا عبد العزيز مجموعة صور أثناء مشاركتها في تعبئة صناديق الغذاء معلقة: «زيارة خاصة لجمعية الهلال الأحمر المصري لدعم فلسطين».

نجوم الفن يشاركون في جمعية الهلال الأحمر

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي مشاركة جمعية الهلال الأحمر في تعبئة صناديق الغذاء لصالح أهل غزة بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية التي أدت إلى نقص في الغذاء والماء، وكان من أبرز النجوم الذين شاركوا جمعية الهلال الأحمر إلهام شاهين، هالة صدقي، زينة.