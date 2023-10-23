عضو بمجلس النواب: هناك جهود مصرية لفك الحصار عن مواطني قطاع غزة

أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، أن مصر حاليا تتحدث بشكل رسمي عن حق الشعب الفلسطيني في حماية حقوقه، مشيرا إلى أن للفلسطينيين حق مشروع في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

حل الأزمة في أسرع وقت

وبشأن ما يحدث في قطاع غزة، أضاف مقلد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك جهودا مصرية لفك الحصار عن مواطني قطاع غزة ومحاولات حل الأزمة في أسرع وقت، مشيدا بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مسؤولي السياسة الأمريكية؛ لمناقشة سبل حل القضية الفلسطينية العاجلة والنهائية.

وتابع عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي أكد خلال قمة السلام على حق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم، معلنا أن مركزية السلام في الشرق الأوسط تتواجد في مصر تحديدا، وحل الأزمة الفلسطينية لن يتم إلا عبر بوابة مصر، ما يدل على رشد سياسة الرئيس السيسي الخارجية خلال الـ10 أعوام الماضية.

محاولة تصفية القضية

وشدد النائب أحمد مقلد على أن القاهرة هي الوحيدة القادرة على حمل تلك القضية منذ نشأتها حتى الآن، ما نتج عنه سياسات رشيدة تقف أمام أي محاولة لتصفية تلك القضية الأهم في المنطقة.