مندوب مصر في الأمم المتحدة: أوقفوا الحرب على غزة فورا وساندوا السلام

قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن مصر وهي الدولة الرائدة في إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط، تستمر في جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والتوسط لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين والأسرى، والعمل على تهيئة المجال لاستئناف وإعادة إحياء العملية السلمية التي تعد السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف مندوب مصر بالأمم المتحدة، حسبما عرضت قناة القاهرة الإخبارية: «أدعوكم إلى دعم مشروع القرار قيد النظر في اجتماعنا اليوم، والتصويت لصالحه إعمالا لمبدأ العدالة والكيل بمكيال ومعيار واحد، وهو وقف القتل وحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين، على أمل أن يمثل موقفكم هذا نواة لتحقيق واستعادة السلام في الشرق الأوسط».

وتابع: «السادة الحضور، أوقفوا هذا العبث وهذه الحرب فورا ساندوا الحق وصوتوا لصالح القرار وأنقذوا السلام، هل ذلك بصعب؟».