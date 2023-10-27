تعرف على أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي بالعملات الأجنبية 2023

يقدم البنك الأهلي المصري، باقة كبيرة ومتنوعة من الشهادات الادخارية بالعملة المحلية، التي تتنوع فيما بينها، من حيث مدة الشهادة ومعدل العائد عليها ودورية صرف العائد علي شهادات البنك الأهلي، وتعتبر الشهادات الادخارية أحد الأوعية والطرق الآمنة للحفاظ على قيمة رؤوس الأموال.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي 2023، عبر شراء الشهادات الادخارية التي يطرحها البنك بالعملات الأجنبية، ومنها شهادة الأهلي فورا، وشهادة الأهلي بلس، بالإضافة الي مميزات وشروط شراء تلك الشهادات.

شهادة الأهلي فورا

تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات، ويمكن شراء الشهادة بحد أدنى 1000 دولار ومضاعفاتها، كما أن العائد 9% سنوي بالدولار، أو 27% بعملة الجنيه المصري ويصرف العائد مقدما، ويبدأ احتساب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

كما لا تتيح هذه الشهادة الاقتراض بضمانها، ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة، كما يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتجدد الشهادة بشكل تلقائي في تاريخ استحقاقها وفقا للسعر المعلن ما لم يتم التوقف عن إصدارها.

شهادة «الأهلي بلس»

تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات، ويمكن شراء الشهادة بحد أدنى 1000 دولار ومضاعفاتها، كما أن العائد 7% ثابت بالدولار، ويصرف بشكل ربع سنوي طوال مدة الشهادة بالدولار، كما تتيح هذه الشهادة الاقتراض بضمانها بالعملة المحلية وفقاً لقواعد البنك، ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة، كما يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتجدد الشهادة بشكل تلقائي في تاريخ استحقاقها وفقا للسعر المعلن ما لم يتم التوقف عن إصدارها.