اتفاق البنك الأهلي والمصرية للتأمين لتغطية مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة

وقع البنك الأهلي المصري والجمعية المصرية للتأمين التعاوني عقداً اليوم الاثنين، يتضمن تغطية البنك مخاطر عدم السداد للائتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

حضر التوقيع يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ويحيى العجمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وقام بالتوقيع على العقد كل من سعد محيي الدين، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، ومصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني.

توقيع العقد

وصرح يحيى أبو الفتوح بأن توقيع العقد يأتي استمرارا للتعاون الوثيق والبناء والعلاقة التاريخية مع الجمعية، والتي تمتد لأكثر من 25 عاماً، قامت خلالها الجمعية بتقديم التغطية التأمينية لمخاطر عدم السداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى خدمات التأمين التكميلية بما يكفل توفر تغطية تامينية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الممولة من البنك.

التيسيرات والتعديلات

وأضاف أبو الفتوح ان العقد يتضمن العديد من التيسيرات والتعديلات التي تم اضافتها بما يتناسب مع التطورات التي طرأت على السوق خلال الفترة الماضية بما يكفل رفع كفاءة الخدمة المقدمة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودفع معدلات التعامل مع الجمعية.

تقديم أفضل خدمة تأمينية

ومن جانبه، أكد مصطفى ابوالعزم حرص الجمعية على تقديم أفضل خدمة تأمينية وفقا وشروط التعاقد وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحا ان العقد يشمل تغطية مخاطر عدم السداد للائتمان المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي، الزراعي، الصناعي، التجاري، والخدمي لكافة الكيانات القانونية سواء الأفراد او الشركات او المهن الحرة بحد اقصى 108 مليون جنيه للعميل الواحد والذي يعد من اكبر قيم التغطية التأمينية في سوق التأمين المصرى مرجعا ذلك الى تميز نتائج اعمال الجمعية ماليا وفنيا وثقة معيدي التأمين في الجمعية، ومشددا على حرص الجمعية على سداد كافة التزماتها تجاه عملائها وسرعة صرف التعويض في التوقيتات المحددة .

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

كما أكد طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن التعاون مع الجمعية يأتي فى إطار جهود البنك المبذولة مع شركاء النجاح لتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما توفره الجمعية من تغطية مخاطر عدم السداد للمشروعات التى تثبت الدراسة جدواها الاقتصادية وتستلزم مثل هذا النوع من التغطية التأمينية الحصول على التمويل المطلوب، مشيراً إلى أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 157 مليار جم لعدد 129 ألف عميل.

وأضاف سعد محيي الدين أن البنك الأهلى المصرى يعد أول بنك تعامل مع الجمعية منذ تأسيها عام 1998، حيث شهدت معاملات البنك مع الجمعية نموا مطردا في ضوء التعاون والتنسيق التام معها حيث تم تطوير آليات العمل أكثر من مرة بما يتناسب مع ظروف السوق، موضحا أنه تم في إطار هذا التعاون تغطية مخاطر عدم السداد للتمويلات الممنوحة على قوة التعاقدات المبرمة بين البنك وجهاز تنمية المشروعات، والتي بلغت أكثر من 15 مليار جنيه خلال فترة التعامل، بالإضافة الى التمويلات الأخرى خارج برنامج تنمية المشروعات.