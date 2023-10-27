آخر أخبار مصر.. زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

شهد اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والأخبار التي تهم جموع الشعب المصري، ونظرا للدور الخدمي الذي تحرص «الوطن» على تقديمه نوافيكم في السطور التالية، آخر أخبار مصر.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص

أعلن المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، إذ أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مئة جنيه، على أن تطبق القرارات الجديدة اعتباراً من يناير المقبل.

في اليوم الأول.. محكمة مجلس الدولة لم تتلق أي طعون على طلبات مرشحي الرئاسة

أعلنت محكمة مجلس الدولة، أنها أغلقت أبوابها أمام راغبي الطعن على مرشحي الرئاسة 2024، في يومها الأول دون أن يتقدم أحد بأي طعن، موضحة أن مرحلة الفصل في الطعون تبدأ خلال 10 أيام من تاريخ قيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، وذلك في الفترة من 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.

إطلاق المرحلة الأولى لميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، عن إطلاق المرحلة الأولى لميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية خلال شهر ديسمبر المقبل للعام الجاري 2023، للتأكد من عدم تغاطي عن إهمال الأطفال.