10 معلومات عن مشروع «ملاذ آمن للحياة البرية» بوادي الريان في الفيوم

استعرض محافظ الفيوم، وعدد من المسؤولين، تنفيذ التصميم الإنشائي لمشروع «ملاذ آمن للحياة البرية» تمهيدًا للبدء في تنفيذه على أرض الواقع في محمية وادي الريان بالفيوم، ضمن البروتوكول الرباعي الموقع بين وزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومحافظة الفيوم، ومؤسسة Four Paws International، ضمن أولى خطوات تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

ويعزز مشروع «ملاذ آمن للحياة البرية» التنمية الاقتصادية والسياحية بالمجتمع المحلي، كما إنّه سيمثل نقطة جذب سياحية مميزة لمحافظة الفيوم، ويوفر عشرات فرص العمل، وينفذ رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة.

10 معلومات عن «ملاذ آمن للحياة البرية»

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن مشروع «ملاذ آمن للحياة البرية» في محمية وادي الريان بالفيوم:

- أحد أبرز المشروعات الاستثمارية المتكاملة.

- يساهم في تعزيز محاور التنمية الاقتصادية والسياحية.

- يخلق نوع جديد من السياحة.

- يقام على مساحة 2000 فدانًا بمحيط محمية وادي الريان.

- يحتوى على آثار لكائنات يعود تاريخها إلى نحو 40 مليون سنة.

- يتضمن مشروع ملاذ آمن للحيوانات البرية، غابات مفتوحة بها مسارات للدراجات الهوائية، والمشي، وجسور على الماء، وجولات السفاري.

- يضم مراكز متخصصة في العناية البيطرية والأبحاث العلمية.

- يحتوي على أماكن مخصصة للطيور المهاجرة.

- سيتضمن منطاد طائر يسمح بمشاهدة بحيرة قارون ووادي الريان والمحمية بالكامل.

- يتضمن نُزل بيئية تتناسب مع متطلبات الزوار.

مناقشة تصميم المشروع

ومن المقرر أن يعقد محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع كافة الجهات المعنية قريبًا، وذلك لمناقشة تصميم المشروع، وإضافة بعض النقاط التي تضمن توضيح تراث المنطقة، وربط المشروع بتاريخ المنطقة.