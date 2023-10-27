سعر قنطار القطن اليوم في الفيوم.. قفزة تُسعد قلوب المزارعين

سجل سعر قنطار القطن اليوم في الفيوم، قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث اقترب سعر القنطار من 13 ألف جنيه، مما تسبب في سعادة عارمة بقلوب المزارعين بتلك الأرباح غير المتوقعة في موسم محصول القطن هذا العام، حيث حصد قطن منطقة الحادقة أعلى سعر قنطار القطن، بينما سجل قطن دسيا أقل سعرًا بفارق بلغ نحو 520 جنيهًا.

وتعقد منظومة توريد القطن مزادا علنيا لبيع وتحديد سعر قنطار القطن في الفيوم بصورة أسبوعية، كما يتم خلاله المزايدة على قطن محافظات الوجه القبلي تضم بني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج.

سعر قنطار القطن اليوم في الفيوم

وقال الدكتور علاء شيلابي نقيب الزراعيين بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن سعر قنطار القطن اليوم في الفيوم لصنف «جيزة 95»، بحسب آخر مزاد علني بين 12 ألفًا و20 جنيهًا وحتى 12 ألفًا و540 جنيهًا، حيث جرى بيع 16 ألفًا و438 قنطارًا و217 كيلو خلال هذا المزاد.

كم سعر قنطار القطن المصري؟

وفيما يخص سعر قنطار القطن المصري في محافظة الفيوم بالتفصيل فقد جاء كالتالي:

سعر قنطار القطن اليوم «طامية»: 12 ألفًا و260 جنيهًا.

سعر قنطار القطن اليوم «طامية تعاقدي»: 12 ألفًا و520 جنيهًا.

سعر قنطار القطن اليوم «سنورس أول»: 12 ألفًا و80 جنيهًا.

سعر قنطار القطن اليوم «سنورس ثاني»: 12 ألفًا و120 جنيهًا.

سعر قنطار القطن اليوم «دسيا»: 12 ألفًا و20 جنيهًا.

سعر قنطار القطن اليوم «الحادقة»: 12 ألفًا و540 جنيهًا.

سعر قنطار القطن اليوم «أبشواي»: 12 ألفًا و420 جنيهًا.

سعر قنطار القطن اليوم «الروضة»: 12 ألفًا و320 جنيهًا.

سعر قنطار القطن اليوم «يوسف الصديق»: 12 ألفًا و520 جنيهًا.

سعر قنطار القطن اليوم «إطسا»: 12 ألفًا و220 جنيهًا.

سعر قنطار القطن اليوم «رحمي»: 12 ألفًا و300 جنيه.

سعر قنطار القطن اليوم «منية الحيط»: 12 ألفًا و320 جنيهًا.

سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ 2023

وفيما يخص سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ 2023 فإنّه من المقرر عقد أول مزاد علني لتحديد سعره غدًا السبت، وذلك لبيع القطن أصناف «طويل التيلة» و«فائق الطول».

سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2023

وفيما يخص سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2023 فقد وصل إلى 18 ألفًا و200 جنيه للقنطار الواحد في المزاد الأخير.