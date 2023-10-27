مصطفى عمار: مع انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة لا أحد يعرف كيف ستصبح الأمور

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إننا أمام مجازر وجرائم حرب تُرتكب داخل قطاع غزة، ويحاول الإعلام المصري والعربي نقلها، ولكن مع تدهور الاتصالات والإنترنت والكهرباء في القطاع لا يعرف أحد ما ستؤول إليه الأمور.

وأضاف «عمار»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «DMC»، أن الوضع في غزة مؤسف لكل العالم الغربي، ومطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بحل الدولتين تعد مسرحية هزلية تحاول خداع العالم بها، فلا شيء يحدث داخل إسرائيل دون تمرير من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن إسرائيل تغتال الإنسانية، ولن يحاسب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو حكومته أو مسؤول داخل إسرائيل على جرائم الحرب التي تُرتكب بحق النساء والأطفال والعزل في مواجهة الآلة الإسرائيلية.