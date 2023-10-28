تنظيم سلسلة ندوات ثقافية بمدارس الوادي الجديد.. منها «آثار بلدنا»

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، أنه جرى تنظيم لقاء تثقيفي لطلاب مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية تحت عنوان «آثار بلدنا».

التوعية السياحية لطلاب المدارس بالوادي الجديد

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، «يأتي ذلك في إطار التوعية السياحية لطلاب المدارس حول المناطق الأثرية والمعابد داخل المحافظة وتعريف طلابنا بأهمية المحافظة من الناحية الأثرية، وحاضر خلال اللقاء محمد إبراهيم، مدير عام الأثار المصرية.

ندوات تثقيفية بعنوان «بلدي أمانة» بالوادي الجديد

وفي سياق آخر، جرى تنظيم ندوة تثقيفية لطالبات الشعراوي الثانوية للبنات بالخارجة بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف تحت عنوان بلدي أمانة، ويأتي ذلك بالتعاون مع إدارة الاتصال السياسي بتعليم المحافظة ومن منطلق الحرص على التوعية والتثقيف لطلاب المدارس بجميع الإدارات التعليمية.