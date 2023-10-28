صحفية فلسطينية بالضفة الغربية: هذه أقسى ليلة على غزة وفقدت الاتصال بأصدقائي

فقدت الفلسطينية فاتن الترابي من الضفة الغربية، التواصل بأصدقائها في قطاع غزة، بعد انقطاع الاتصال الهاتفي والإنترنت عنهم، ضمن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال لعدم فضح مجازرهم التي تشنها الآن على الأهالي هناك.

وتحكي «فاتن» التي تعمل صحفية أن بيت صديقتها بالكامل، يصومون عن الطعام يوميًا، ومع الغروب يتناولون قليلا من الزعتر وزيت الزيتون: «بضلهم يقرأوا القرآن ويصوموا وما عاد فيه اتصال بهم»، تعيش الفتاة العشرينية في الضفة الغربية، التي أصبحت منعزلة عن باقي المحافظات بسبب الحواجز الحديدية التي جعلتهم منفصلين عن الجميع: «قلوبنا محروقة على أهالينا والوضع أصبح مأساويا للغاية بعد تدمير كل شيء حتى المنظومة الصحية».

الأهالي في قطاع غزة

تقول لـ«الوطن» إن الأهالي في قطاع غزة، يعيشون حياة شبه معدومة: «إحنا عبارة عن جنازات حية فقط، وهنا في الضفة أصبحنا مفصولين عن باقي المحافظات ولدينا حملة اعتقالات مكثفة تصل لأكثر من 100 شخص من بينهم 7 سيدات».

تدمير أبراج شركة الاتصالات

وتضيف أنه تم تدمير أبراج شركة الاتصالات حتى يتم فصل الإنترنت عن القطاع بالكامل، فضلًا عن أن الهلال الأحمر الفلسطيني انقطع اتصاله بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وبالتالي لن يتمكنوا من الوصول للقتلى والجرحى وجميع الخدمات.

«الناس هتموت والغارات التي تستهدف القطاع الآن غير مسبوقة لقوات الاحتلال التي تستخدم طائرات حربية، وهذه الليلة هي الأقسى التي تمر على قطاع غزة في تاريخه».