الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم.. متوسطة على جنوب الصعيد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود تقلبات في حالة الطقس اليوم، محذرة من سقوط أمطار اليوم على بعض المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، قد تصل إلى حد السيول.

سقوط أمطار متوسطة على خليج السويس

وأضافت أن الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على جنوب الصعيد وخليج السويس، وتكون خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة السبت 28-10-2023

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم السبت وفق هيئة الأرصاد:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 الصغرى 24 درجة مئوية.