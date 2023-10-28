«الأوقاف» تحدد عنوان خطبة الجمعة المقبلة.. «الحق في الحياة»

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضوع خطبة الجمعة المقبلة الموافق 3 نوفمبر 2023، وهو «الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية».

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وكانت خطبة يوم أمس الجمعة، قد تناولت الحديث عن سيناء المباركة المكان والمكانة، أرض الخير والنماء والتضحية والفداء، وأشارت وزارة الأوقاف إلى ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

إشادة وزير الأوقاف بأهل سيناء

وعقب صلاة أمس الجمعة، التقى كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفضيلة الشيخ شوقي علام مفتي الجمهورية، بشيوخ قبائل جنوب سيناء، إذ حيَّا وزير الأوقاف أهالي سيناء وشيوخ قبائلها على مواقفهم الوطنية، مؤكدًا أنهم أهم أعمدة سيناء، وجزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي.

وقد عبر أهالي سيناء وشيوخها عن فرحتهم وسعادتهم بافتتاح مسجد الصديق، ذلك الصرح الشامخ بمدينة نويبع، وأكدوا وقوفهم الصادق خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وقراراته الشجاعة في الحفاظ على أمن الوطن وأمانه.