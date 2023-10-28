تفاصيل المؤتمر الدولي للعظام بجامعة الأزهر.. يستعرض أحدث الطرق العلاجية

وجه الدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب البنين جامعة الأزهر بأسيوط، رئيس المؤتمر الدولي الرابع للعظام، الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط؛ لدعمهم الكبير في سبيل انعقاد المؤتمر الذي يقام وسط مشاركات واسعة من مختلف دول العالم.

النشاط الكبير في طب جامعة الأزهر

وأوضح أبو عميرة خلال كلمته في افتتاح المؤتمر أن أهم ما يميز المؤتمر الرابع أنه يتناول الجديد والحديث في مجال الجراحات التخصصية، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر يعد انعكاسًا للنشاط الكبير الذي يشهده قطاع الطب في جامعة الأزهر باعتباره من القطاعات التي تخدم المجتمع في جميع محافظات الجمهورية.

أحدث الطرق العلاجية والجراحية

كما أوضح رئيس قسم العظام أن المؤتمر يشارك به لفيف من أساتذة العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر، إضافة إلى أساتذة جراحة العظام بكليات الطب بالجامعات المصرية، بجانب مشاركة أطباء وزارة الصحة، والتأمين الصحي، بجانب ذلك يشارك أيضا في المؤتمر عديد من أساتذة جراحة العظام بأوروبا وأمريكا وإيطاليا وليبيا وفلسطين والمغرب.

ويستعرض المؤتمر على مدار جلساته العلمية أحدث الطرق العلاجية والجراحية في مجال جراحات العظام، إضافة إلى عرض للحالات النادرة في التخصصات الدقيقة، بجانب إيجاد السبل والحلول العلمية المناسبة لحل هذه المشكلات التي تواجه هذه الحالات، هذا ويأتي تنظيم المؤتمر الدولي الرابع لقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط؛ تأكيدًا للدور الريادي الذي تقوم به جامعة الأزهر في مجال الكليات العملية والتطبيقية؛ خدمة للبحث العلمي وإيجاد حلول عملية لمشاكل صحية يعاني منها أفراد المجتمع.