«ديزني» تؤجل طرح فيلم «Snow White».. الأمريكيون غاضبون من إبادة غزة

انضم فيلم «Snow White» إلى قائمة الأفلام المؤجلة في هوليوود، بعد ما أعلنت شركة «ديزني» تأجيل فيلم التصوير الحي المأخوذ من فيلم الرسوم المتحركة الشهير، لمدة عام، من 22 مارس 2024 إلى 21 مارس 2025، ويرجع السبب الرئيسي إلى استمرار إضراب ممثلي هوليوود.

تأتي تغييرات مواعيد طرح الأفلام مع استمرار إضراب الممثلين لما يجاوز الـ 100 يوم، حيث من المتوقع تأجبل تواريخ إصدار عدد من الأفلام في الأيام المقبلة في حالة انهيار مفاوضات الإضراب، وخاصة فيما يتعلق بالأفلام الصيفية لعام 2024، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

تفاصيل فيلم «Snow White»

ويجمع الفيلم في بطولته الممثلة الأمريكية راشيل زيجلر، وجال جادوت وأندرو بورناب، ومن إخراج مارك ويب.

ومن جانبه، أشار الناقد اللبناني خليل حنون إلى أن الإضراب هو السبب الأبرز أمام تأجيل فيلم «ديزني»، ولكن هناك عدد من الأسباب الأخرى، بحسب ما كشفه في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «قررت ديزني تأجيل واحد من أكبر إنتاجاتها لعدة أسباب، منها إضراب الممثلين، والنقد الشديد تجاه اختيار ممثلة غير بيضاء لأداء شخصية اشتهرت ببياضها وبحسب القصة الأصلية».

خليل حنون: «ديزني» تخشى الجمهور الغاضب في أمريكا وأوروبا

وتابع «حنون»: «ويشير آخرون إلى بروز سبب قوي وهو وجود الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، وخوف ديزني ليس من المقاطعة بالشرق الأوسط والدول الإسلامية فقط، وإنما الخوف من الجمهور الكبير الأمريكي والأوروبي الغاضب الذي يخرج في مظاهرات ضد عمليات الإبادة الإسرائيلية في غزة والذي على الأرجح ستقاطع غالبيته مشاهدة الفيلم، ديزني تخشى من آثار تصاعد عمليات الإبادة والتي قد تستمر لأشهر لذا أجلّت الفيلم لعام كامل».