أستاذ علوم سياسية: إسرائيل قطعت الاتصالات عن غزة لتخفي جرائهما في القطاع

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن الاحتلال الإسرائيلي قرابة 14 عاما فصل غزة بشكل تام عن العالم، من خلال وقف الاتصالات بكل أنواعها والإنترنت، كما لم يعد الخط الأرضي يعمل في غزة، وعدد محدود هم من يحملون شرائح دولية، ومن ثم محاولة الطمأنة تكون محدودة للغاية.

عملية «تعمأة» لإجرام الاحتلال

وأضاف «الرقب»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الاحتلال أراد أن يحدث عملية «تعمأة» كاملة على عمليته الإجرامية في قطاع غزة، فهناك مئات الشهداء في غزة بعد ليلة دامية.

استهداف منزل يأوي 100 شخص

وأوضح أنه لأول مرة يبدأ الاحتلال فيها المرحلة الثانية من عمليته بالاقتحام البري بقصف غير مشهود في غزة واستخدام قنابل ارتجاجية إلى حد بعيد، وعمليات متواصلة والقصف لم يتوقف حتى هذه اللحظة، وكان متركز في المنطقة الشمالية بين بيت حانون وشرق خانيونس، واستهدف منزلا يأوي العديد من النازحين في الشاطئ واستشهد أكثر من 100 شهيد في هذا المنزل بحسب المعلومات.