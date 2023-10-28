إليسا عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة: كيان هو الأكثر إجرامًا بالعالم

أدانت الفنانة إليسا الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة ليلة أمس الجمعة، بعد قطع شبكات الاتصالات الإنترنت، وراح يكثف هجماته على المواطنين في اظلام الدامس.

إليسا تدين الاحتلال الإسرائيلي

وكتبت الفنانة إليسا في خلال منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات «إكس»: «خلص الحكي، لأنو ما بقا في كلام بعبر عن الإجرام والوحشية اللي عم بتصير بغزة! كيان محتل وقح، مجرم والأكثر إجرام الدول اللي عم بتبرر هالحرب الماسأوية اللي عم تقتل آلاف الأبرياء! الله يكون معكن وينصركم».

خلص الحكي، لأنو ما بقا في كلام بعبر عن الاجرام ول الوحشية اللي ع بتصير بغزة ! كيان محتل وقح ، مجرم والأكثر إجرام الدول اللي عم بتببر هل الحرب الماساوية اللي عم تقتل آلاف الأبرياء!

الله يكون معكن وينصركم #Gaza_Genocide — Elissa (@elissakh) October 28, 2023

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين أدانوا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من بينهم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وحلا شيحا ومحمد هنيدي وشيريهان وكنده علوش ودنيا سمير غانم.