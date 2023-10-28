درجة الحرارة اليوم في الفيوم.. ارتفاع طفيف وتحذير من ظاهرة جوية

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة درجة الحرارة اليوم في الفيوم، خاصة العاملين في المناطق السياحية والسفاري، بسبب تأثر عملهم بصورة مباشرة بهذا الأمر، فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في المحافظة، وحذرت من ظاهرة جوية، وسط تحذيرات للسائقين منها لتجنب الوقوع في حوادث والتعرض لمخاطر.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم في الفيوم، فضلًا عن الظواهر الجوية المؤثرة، ونسبة الرطوبة، وحالة الطقس في وادي الريان، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من أهالي محافظة الفيوم.

درجة الحرارة في الفيوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار على معظم الأنحاء بمحافظة الفيوم على مدار النهار، وذلك بسبب تأثر البلاد عمومًا بمنخفض البحر الأحمر الذي يجلب كتلة هوائية حارة ورطبة.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الفيوم 34 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى، فيما تسجل درجة الرطوبة العظمى 60 والصغرى 20.

حالة الطقس في الفيوم

وتتأثر حالة الجو في الفيوم بظاهرة جوية مؤثرة، وهي كثافة الشبورة المائية على الطرق الزراعية، والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تصل إلى حد الضباب خصوصًا في الفترة من الفجر وحتى الصباح الباكر، فيما حذرت الأرصاد السائقين على الطرق من القيادة بسرعة خلال فترة كثافة الضباب وإتباع الإرشادات لتجنب الوقوع في حوادث.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنّه لا تتوافر فرص لسقوط أمطار في الفيوم اليوم حتى نهاية الأسبوع، بينما من المتوقع استمرار ظاهرة الضباب.

الطقس في وادي الريان

وفيما يخص الطقس في وادي الريان، فإنّه يسود طقس غائم جزئيًا، وسط اعتدال حركة الرياح التي تبلغ سرعتها نحو 26 كيلومترا في الساعة، وهو أحد أفضل الأوقات لزيارة محمية وادي الريان والاستمتاع بالمغامرات المختلفة بها خصوصًا رياضة التزحلق على الرمال والسفاري.