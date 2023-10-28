السويدي: تخصيص 114 قطعة أرض لإقامة مشروعات صناعية صغيرة بجوار المناطق الريفية

قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إنَّ المشروعات الصغيرة لها تحديات كونها توجد بجوار سكن القائمين عليها، خصوصا السيدات ممن لا يقدرنّ على السفر، موضحًا أنَّ الدولة لديها إمكانيات صناعية كبيرة جدًا، إذ تمّ الاتفاق على المنطقة الصناعية الصغيرة بمنطقة «الكيلو 4.5»، إذ أنَّه من المقرر أن يتولاها اتحاد الصناعات ويويعها على الأعضاء كورش، وفي المنطقة الجديدة بالقطامية للصناعات الحرفية تم العمل عليها، والمنطقة الصناعية في الجيزة يتم إعطائها للصناع.

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات المصرية خلال حديثه في فاعليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات في دورته الثانية، والذي سيُقام اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات، أنَّه تمّ تخصيص قطاع صغيرة من الحكومة 114 قطعة أرض حق انتفاع، شارحًا أنَّه تمّ بناء مصنع على مساحة 500 متر بجوار الريف يعمل به 25 رجلًا و70 سيدة، وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي كبير جدا، ويعطي تحفيزا لكل الصناعيين كون تكلفته أقل.

وشرح رئيس اتحاد الصناعات المصرية أنَّه خلال عامين سيتمّ تخصيص 114 قطعة أرض حق انتفاع وسيتمّ بنائها وتشغيلها بجوار المناطق الريفية، وإنشاء ورش صغيرة، إذ سيتمّ إنشاء 100 مصنع متوسط و8 آلاف ورشة لتشغيل 60 ألف عامل، ويكون له أثر اقتصادي بالدولة.