رئيس اتحاد الصناعات يطالب بإنشاء المجلس الأعلى للصناعة

قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن الحياة الكريمة التي يستهدفها مشروع «حياة كريمة» من ضمنها تشغيل المواطنين في الأماكن المستهدفة، موضحا أن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة الأراضي الصناعية بها مميزة جدا.

إنشاء المجلس الأعلى للصناعة

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات المصرية خلال حديثه بفعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات في دروته الثانية، والذي سيقام اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات أن الصناعة تعتبر نفسها خط الدفاع الثاني للدولة وكل العاملين بها يعملون بحماس ولكن هناك تحديات تواجه الصناعة بمصر، مشددا على أن القرارات التي صدرت من المجلس الأعلى للاستثمار أحدثت ارتياحا شديدا للمستثمرين، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المجلس الأعلى للصناعة لكي يتم استخدام كل إمكانيات الدولة والمساعدة بعملية النمو الاقتصادي، مما يعطي الدفعة للمستثمرين الصناعيين بالدولة.