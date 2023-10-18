النائب طلعت السويدي: تصريحات الرئيس السيسي اليوم أثلجت صدورنا

قال طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، وإدانته الكاملة للمذبحة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل أمس، بقصف مستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن استشهاد المئات من الأطفال و النساء والرجال، أثلجت صدورنا.

أضاف أن تلك الحرب الشعواء التي يشنها الكيان المغتصب على المدنيين بقطاع غزة منذ أكثر من عشرة أيام ومحاولاتها الخبيثة للقضاء على القضية الفلسطينية بتهجير أهالي غزة إلى سيناء.

وتابع: «وهو الأمر الذي أكد رفضه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن صراحة رفض مصر القاطع لهذا المخطط، وأن مصر لن تكون أبداً وسيلة لنسف القضية الفلسطينية برمتها وخلق منطقة صراع جديدة تهدد بإشعال المنطقة بالكامل، وتأكيده أن مصر ستظل دائما وأبدا الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني ونضاله».

وأضاف: «أشيد بالموقف الإنساني للرئيس السيسي، بربط فتح معبر رفح أمام الجاليات الأجنبية، بدخول المساعدات الإنسانية والطبية أولا إلى أهالي غزة، وهو موقف سيذكره التاريخ بكثير من الإجلال والتقدير».

وواصل: «أشكر الرئيس السيسي، على قراره بإعلان الحداد لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية حداداً على شهدائنا في فلسطين، رجالاً وأطفالاً ونساء، بعد الجريمة المروعة التي حدثت أمس، بقصف مستشفى المعمداني بغزة».

واختتم: «نؤكد وقوفنا خلف الرئيس السيسي، بكل قوة، وتفويضه بشكل كامل في اتخاذ ما يراه مناسباً حيال تلك القضية».