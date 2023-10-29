استشاري مناعة يحذر من استخدام المضادات الحيوية في علاج «برد المروحة»

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا أو ما يطلق عليه المواطنون «برد المروحة»، وعلى المواطنين معرفة خطورة المضادات الحيوية فى حال الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا الموسمية وعليهم الإلتزام بالراحة وشرب السوائل بكثرة والعلاج يؤخذ تحت اشراف طبي فقط، مشيرا الى أن العلاج يختلف من شخص الى اخر حتى العلاجات مختلفة.

استخدام المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد والحساسية من الأخطاء الشائعة

وأضاف «الحداد» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن استخدام المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد والحساسية من الأخطاء الشائعة، مشيرا إلى أن المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا أو إيقاف نموها،​ بالإضافة الى أن المضادات الحيوية تستخدم لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط ​ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والإنفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​

نصائح للمواطنين مع اقتراب فصل الشتاء

وطالب الدكتور امجد الحداد المواطنين مع اقتراب الدخول في فصل الشتاء ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى وعدم مخالطة الأشخاص المصابين بنزلات البرد أو الإنفلونزا، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية هى السلاح الفعال لمواجهة الفيروسات التنفسية.