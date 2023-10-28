الرئيس السيسي يفتتح مدرستين للتعليم الفني في بدر ودمياط بعد تطويرهما

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح مدرستين للتعليم الفني عبر الفيديو كونفرانس، خلال فاعليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات في دورته الثانية، والذي يُقام اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات.

وقالت بسنت حسين عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إنه تم تطوير عدد من مدارس التعليم الفني كي تتناسب مع خطط الدولة المصرية في تطوير الصناعة وإعداد عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى تكون قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وهذه المدارس هي:

- مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي.

- مدرسة أبدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، والمتخصصة بمجالات الخدمات اللوجيستية وصيانة وإصلاح السفن.