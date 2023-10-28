أول تعليق من الرئيس السيسي على حادثي طابا ونويبع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «نحتاج جدا إلى تسجيل بتقدير القرار الصادر أمس بالجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف الاقتتال والهدنة، ده مهم جدا، لأن حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد نندم عليها بعد ذلك، حينما لما تخرج الأمور عن السيطرة، وهذا أمر أسجله هنا واحذر منه».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة: «أمس دخلت طائرات مسيرة إلى الأراضي المصرية، تمّ إسقاطها، وحذرت من اتساع مجال الصراع، فهو أمر لن يكون في صالح المنطقة ستصبح المنطقة قنبلة موقوتة».