الرئيس السيسي: اطمئن كل المصريين الذين يساورهم القلق حول الوضع الحالي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «لازم نبقى صادقين مع نفسنا، والأزمة التي تعيشها المنطقة يصلني بشأنها تقارير، وأتابع بنفسي بعض التعليقات وكلام الناس وبعض الكلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولفت نظري حالة القلق المتزايدة، وأشارككم إنكم تبقوا قلقين وهذه ظاهرة إيجابية، ولكن دوري أطمئنكم، بطمنكم، بفضل الله محدش يقدر.. وخلونا نشتغل ونبني ونعمر».

الرئيس السيسي: مصر حريصة على أن تلعب دورًا إيجابيًا جدًا في القضية الفلسطينية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه في فاعليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات في دورته الثانية، والذي يُقام اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات، «مصر حريصة على أن تلعب دورًا إيجابيًا جدًا على الأقل في الفترة خلال السنوات الماضية، وكل الموجودين قبلي كانوا حريصين على أداء الدور الإيجابي تجاه القضية الفلسطينية في إطار فهم أن الاستقرار أمر إيجابي لدولتنا ومنطقتنا، ونحن نسير على نفس النهج، وحريصون على الاستقرار ونبذل جهدا كبيرا جدا من أجل تحقيقه».