أماكن إثبات التاريخ لعقود الإيجار في فروع التوثيق المُميكن بكفر الشيخ

أعلنت وزارة العدل إتاحة خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المُميكنة على مستوى الجمهورية، ومنها فروع التوثيق المُميكن بمحافظة كفر الشيخ، وعددها 20 فرعا، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسيير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.

أماكن إثبات التاريخ لعقود الإيجار بفروع التوثيق المُميكن بكفر الشيخ

ووفقاً لما حدّدته وزارة العدل فإنّ فروع التوثيق المُميكن بمحافظة كفر الشيخ، كالتالي:

1- كفر الشيخ - مركبات دسوق - المجزر الآلي - المساكن - أخر شارع مسجد الحمد.

2- كفر الشيخ - مدينة كفر الشيخ - عمارات الأوقاف - برج الكوثر - خلف بنك الإسكان والتعمير.

3- كفر الشيخ - فوه - مدينة فوه - شارع جمال عبد الناصر بمجمع محاكم فوه.

4- كفر الشيخ - ضواحي كفر الشيخ - سخا - ضواحي سخا.

5- كفر الشيخ - سيدي سالم - مدينة سيدي سالم - شارع مجلس المدينة بمجمع محاكم سيدي سالم.

6- كفر الشيخ - دقميرة - كفر الشيخ.

7- كفر الشيخ - دسوق - مدينة دسوق - حي مكة - بجوار سجل مدني دسوق وبريد دسوق.

8- كفر الشيخ - بيلا.

9- كفر الشيخ - بلطيم.

10- كفر الشيخ - بريد كفر الشيخ - وسط البلد.

11- كفر الشيخ - بريد شباس عمير - مكتب بريد شباس الشهداء.

12- كفر الشيخ - بريد بلطيم - الساحل القبلي «الوهابية» - البرلس.

13- كفر الشيخ - بريد المنشأة الصغري - مكتب بريد - المنشأة الصغري.

14- كفر الشيخ - بريد المرابعين - المرابعين.

15- كفر الشيخ - بريد الخادمية - داخل مكتب بريد الخادمية.

16- كفر الشيخ - المحكمة الجديدة بمطوبس - مطوبس - محكمة مطوبس الجديدة.

17- كفر الشيخ - السيارة المتنقل (23).

18- كفر الشيخ - الحامول النموذجي - الحامول - محكمة الحامول.

19- كفر الشيخ - الحامول المطور - الحامول.

20- كفر الشيخ - الجرايدة.

إتاحة خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار بفروع التوثيق المُميكن

وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، وجّه بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر 2023.

جدير بالذكر أنّ هذه الخدمة كانت تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وأصبحت متاحة بعدد (572) فرع توثيق اعتباراً من أول نوفمبر 2023، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والأندية وفروع توكات الاتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.