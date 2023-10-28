هزات أرضية تضرب عدة دول حول العالم.. قوتها تصل لـ5.5 درجة

تعرضت عدة دول ومناطق حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، لعدة هزات أرضية تراوحت قوتها بين 2.2 و5.5 على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو إصابات.

وترصد «الوطن»، في التقرير التالي أبرز الهزات الأرضية التي ضربت عددا من الدول حول العالم:

بيرو

شهد جنوب بيرو، الدولة الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية، لهزة أرضية بلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر، بعمق 11 كيلومترا.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 86 كيلومترا شمال غرب أريكيبا أقصى جنوب غرب البلاد، و34 كيلومترا شمال لوتا.

جنوب إفريقيا

تعرضت جنوب إفريقيا لهزة أرضية بقوة 3.2 درجة وعلى مسافة 7 كيلومترات بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة ويلكوم. وذكر مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت بعمق 10 كيلومترات.

إيطاليا

تعرضت أكبر جزيرة في البحر المتوسط، جزيرة صقلية الإيطالية لهزة أرضية بلغت قوتها 2.2 درجة، بعمق 74 كيلومترًا، وعلى مسافة 20 كيلومترًا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة تروبيا.

تونجا

فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 215 كيلومترا، وعلى مسافة 129 كيلومترًا بين الغرب والشمال الغربي من جزيرة تونجاتابو الجزيرة الرئيسية في مملكة تونجا الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

ميانمار «بورما سابقا»

ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، ميانمار الدولة الواقعة جنوب شرق أسيا، بعمق 10 كيلومترات.وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة على مسافة 146 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة ميتكيينا.