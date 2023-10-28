السيسي لنائب رئيس شركة «مينراف»: جاهزون لتقديم أي دعم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه إلى المهندس مينا أشرف فؤاد، نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير التنفيذي لمصنع «مينراف» لسوست السيارات، خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، قائلًا له: «أنت بتقول 30 ألف طن في السنة، طب ده يساوي أد إيه من الطلب في السوق المصرية؟».

وأجاب المهندس «مينا» على سؤال الرئيس السيسي قائلًا: «احنا معندناش إحصائيات دقيقة في السوق المصرية، لكن من خبراتنا في السوق بنتوقع أن السوق تحتاج ما بين 15 إلى 20 ألف طن سنويا».

وردّ الرئيس السيسي: «أي دعم أنتم عاوزينه احنا حاضرين وجاهزين عشان تنجحوا، ومش بس علشان مجال السوست، لو فيه حاجات تانية في المجال ده مستعدين نبقى معاكم».

وقال نائب رئيس مجلس إدارة مصنع «مينراف للسوست»، إنَّ المصنع مختص بتصنيع السوست الخاصة بالسيارات، وهو مجال يعتبر أساس للنقل البري بمصر، سواء السيارات النصف نقل والربع نقل والنقل الثقيل والشاحنات والأتوبيسات والسكة الحديد، متابعًا «لنا تاريخ كبير في هذه الصناعة، وجدي هو مؤسس الصناعة عام 1939».

وأضاف أنَّ منتجات المصنع جميعها مطابقة للمواصفات القياسية الألمانية، مما أهل جميع شركات تصنيع السيارات الأجنبية العاملة بمصر من الماركات العالمية المعروفة تثق في المصنع ومنتجاته بعدما كان يتم استيراد هذه القطع من الخارج، مطالبا الرئيس السيسي باستمرار التشجيع والدعم لقطاع الصناعة و الصناعات المغذية للسيارات، على أن يتمّ صناعة منتجات عالية الجودة.