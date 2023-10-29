بعد 5 سنوات.. يحيى الفخراني يعيد «عتبات البهجة» إلى الشاشة

يستعد النجم يحيى الفخراني للعودة مرة أخرى إلى موسم الدراما الرمضانية 2024 بمسلسل جديد بعنوان «عتبات البهجة» وهو المأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، يعمل الكاتب مدحت العدل على السيناريو والحوار الخاص بالمسلسل بينما يتولى مجدى أبو عميرة إخراج المسلسل المكون من 15 حلقة.

تفاصيل «قرفة بالجنزبيل».. مشروع سينمائي لم يكتمل

ولم تكن المرة الأولى التي يحاول فيها أحد صناع الدراما تقديم رواية «عتبات البهجة» في عمل فني، حيث سبق وتعاقد المخرج عمر عبد العزيز على تقديم الرواية ولكن في فيلم سينمائي بعنوان «قرفة بالجنزبيل» يجمع في بطولته يحيى الفخراني مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وكانت تلك الفكرة مطروحة منذ عام 2009، ولكن تأجل تنفيذها أكثر من مرة حتى بدأ «عبد العزيز» العمل عليها مرة أخرى، وتولت المخرجة هالة خليل، كتابة السيناريو والحوار للفيلم، ولكن تدهور الحالة الصحية لـ «الفيشاوي» في ذلك الوقت حالت دون بدء التصوير في ذلك الوقت.

وكان من المقرر أن يجمع الفيلم مجموعة من نجوم السينما، وفقا لتصريحات «عبد العزيز» لـ«الوطن»، وكانت تدور الأحداث حول رجل يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته ويتخبط في الحياة باحثا عن معنى البهجة، وخلال بحثه تستعرض الأحداث مجموعة مختلفة من فئات المجتمع المصري.