أحمد فؤاد سليم: يحيى الفخراني منظم وموهوب وغيور على مهنته

قال الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، إنه لا يحب البكاء أمام الكاميرا، مضيفا: «علاقتي بالله بلا حواجز».

يحيى الفخراني موهوب

وأضاف الفنان أحمد فؤاد سليم خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بـ«الخط العريض» على شاشة «الحياة» أن الفنان يحيى الفخراني منظم وموهوب وغيور على مهنته.

وأشار إلى أن مسلسل «عاوزة أتجوز» كان في الأصل ست كوم، لافتا إلى أن الفنان أحمد زكي هو من رشحه لفيلم ضد الحكومة.

الفن يمثل الهوية

وأوضح أحمد فؤاد سليم أن الفنان أحمد زكي كان «مودي» وتمنيت التمثيل معه موضحا أنه تحدث في جلسات الحوار الوطني عن الفن، مؤكدا خلال الجلسات أن الفن يمثل هوية مصر.

وخلال الحلقة، كشف الفنان القدير، لأول مرة عددا من كواليس الأعمال التي شارك بها، ومنها فيلم المهاجر الذي قام خلاله بتجسيد أغرب مشهد في حياته عبارة عن كلمة واحدة ظل يستعد له لمدة أسبوع كامل.

جدير بالذكر أن برنامج «بالخط العريض» يذاع في الساعة الثامنة من يوم الجمعة، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب.