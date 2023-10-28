رفع 200 طن مخلفات من شوارع مدينة دسوق عقب انتهاء مولد إبراهيم الدسوقي

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة، لرفع المخلفات الناتجة عن مولد سيدي إبراهيم الدسوقي، بعد انتهاء المولد الذي بدأ من 20 حتى 27 أكتوبر الجاري.

رفع 200 طن مخلفات بمدينة دسوق

وتمكنت الحملة من رفع 200 طن مخلفات بمدينة دسوق، ورفع جميع الإشغالات بالميدان الإبراهيمي، عقب الانتهاء من الاحتفال بمولد‏ إبراهيم الدسوقي، ومغادرة الزائرين خلال الفترة الصباحية، كما تم شنّ حملة نظافة استهدفت جميع شوارع المدينة.

وأكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنّ تم شنّ حملة نظافة مكبرة بجميع شوارع مدينة دسوق، وذلك عقب الانتهاء من فعاليات الاحتفال بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي، وبدء مغادرة الزائرين إلي محافظاتهم، مشيراً إلي استمرار العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية لحين الانتهاء من رفع كافة المخلفات، وعودة الشكل اللائق والحضارى للمدينة.

مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

يُشار إلى أنّ الاحتفال بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي بدأ يوم الجمعة 20 أكتوبر، وانتهي أمس الجمعة 27 أكتوبر، حيث يُعد من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر، ويحتفل به أكثر من 77 طريقة صوفية، كما يزوره أكثر من 2 مليون زائر من مُختلف أنحاء الجمهورية، وبعض الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الأوروبية.