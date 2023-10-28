محافظ الجيزة يوافق على عدد من المشروعات الخدمية لتحسين جودة حياة المواطنين

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء المحافظ أحمد راشد على قرارات رفع كفاءة واستحداث وتوسعة عدد من المنشآت الخدمية بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة خلال المجلس أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات في سبيل تسهيل والتوسع في تخصيص وإنشاء المؤسسات الخدمية لرفع مستوى جودة حياة المواطنين خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية، ما ساعد على تحسين الخدمات والقضاء على العديد من الظواهر والممارسات السلبية.

وأشار إلى أن القرارات تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمدارس ببولاق الدكرور وتقليل اغترابهم وتعزيز الخدمات الطبية ذات الجودة العالية لأهالي حي الدقي والأحياء المحيطة به، إلى جانب وتوفير الخدمات المختلفة والتسهيلات التى يقدمها البريد المصري لأهالي قرية أم خنان بالحوامدية، وقطاع هضبة الأهرام وحي الهرم من خلال إقامة مجمع خدمي متكامل وتوصيل مرفق الصرف الصحى لأهالي القبابات بأطفيح ضمن مشروعات حياة كريمة.

تضمنت قرارات المجلس الموافقة على تخصيص قطعة أرض فضاء بمساحة 2154م2 بعزبة حرب الغربية بحي بولاق الدكرور، لإقامة مدرسة الفريق كمال عامر رسمي لغات.

كما وافق المجلس على طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 400 م2 لتوسعة مدرسة النور بأم خنان بنطاق مركز ومدينة الحوامدية لزيادة المساحة الكلية للمدرسة إلى 3343 م2، وبذات القرية تم الموافقة على تخصيص مساحة 100م2 بميدان عزت عاشور بسوق الخميس لإعادة إنشاء مكتب بريد لخدمة أهالى القرية ومحيطها.

ووافق المجلس أيضاً على الالتماس المقدم بشأن تعديل إستخدام قطعة أرض بــ25 شارع إسماعيل أبوالفتوح بالدقى من سكنى إلى إداري لإقامة مستشفى طبي على أن يتم إتاحة 10% من أسرة المستشفى لخدمة المرضى بالمجان.

وفي حي الهرم تمت الموافقة على تعديل المساحة والحدود الخاصة بقطعة الأرض المخصصة لإقامة مجمع خدمات مصر بجوار قطاع هضبة الأهرام.

وبنطاق قرية القبابات بأطفيح تم الموافقة على المشروع الخاص بإقامة محطة رفع صرف صحي على قطعة أرض بحوض البقشيش.

وتكريماً لروح الشهيد سعيد فاروق أحمد وافق المجلس على إطلاق اسمه على مدرسة النصر الإعدادية بقرية العزازية بإدارة البدرشين، كما إستجاب المجلس لطلب أهالى الواحات البحرية ومدينة الباويطى لإطلاق إسم الأستاذ الراحل تيسير عبد الفتاح محمد رئيس مدينة الجيزة السابق على مدرسة منديشة الإبتدائية المشتركة مسقط رأسه وبذات المدينة تمت الموافقة على تخصيص مساحة 625 م2 بشارع الخزان لإقامة مبنى إدارة تعليمية لإدارة الواحات البحرية الأزهرية.