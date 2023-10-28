وزارة الأوقاف: مقارئ القرآن تتجاوز 145 ألف مشارك لأول مرة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية، أنّ مقارئ الجمهور تجاوزت 145 ألف مشارك لأول مرة، في ضوء الاهتمام بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد.

تفاصيل الحضور في مقارئ الجمهور

وحول التفاصيل فقد شهدت مقارئ الجمهور بمساجد الجمهورية إقبالًا كبيرًا ومنقطع النظير، حيث تجاوز حضور الجمهور 145 ألف مشارك لأول مرة، وجاءت مديريات أوقاف القاهرة وسوهاج والجيزة وأسيوط في المقدمة.

تدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه

حرص روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ بكثافة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، والتنافس في تلاوة القرآن الكريم قراءة صحيحة.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت في وقت سابق رفع مكافأة بدل التحفيظ للأئمة والمحفظين المعتمدين في شمال سيناء من 600 جنيه إلى 1000 جنيه بنسبة 75%، وبدل مقارئ الجمهور من 200 جنيه إلى 400 جنيه بنسبة 100% بدءًا من أكتوبر المقبل 2023، كما سيتمّ فتح الباب للراغبين من الأئمة في العمل بمحافظة شمال سيناء بالتقدم للعمل بالمحافظة.