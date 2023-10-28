خبير: 1.3% ارتفاعا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.3%، وبنحو 25 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، مع ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن واستمرار الصراع في الشرق الأوسط، واجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات برية لقطاع غزة.

وقال فادى كامل الخبير فقي مجال تجارة وتسويق الذهب والفضة، إن أسعار الذهب تشهد حالة من الارتباك بالأسواق المحلية، وتقلبات سعرية بين الارتفاع والانخفاض، حيث تراجعت الأسعار بقيمة 15 جنيها خلال تعاملات اليوم السبت، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2565 جنيهًا، بينما اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، عند مستوى 2006 دولارات.

ولفت، إلى أن الأوقية افتتحت تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة عند مستوى 1981 دولارًا ، واختتمت التعاملات عند مستوى 2006 دولارات.

20 دولار ارتفاعا في أسعار الذهب

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة بالبورصة العالمية، بنحو 20 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية عند مستوى 1986 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2006 دولارات.

وأشار، كامل، إلى أن مخاوف استمرار الحرب بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، دفعت المستثمرين إلى الذهب للتحوط، كملاذ آمن وقت الأزمات، والأحداث الجيوسياسية.

استمرار الصراع يؤثر على أسعار الذهب

أضاف، أن استمرار الصراع دون الوصول لاتفاق سيدفع الأسعار لمستويات تاريخية على الصعيد العالمي والمحلي.

في حين صدرت بيانات المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم، والتي جاءت متضاربة، حيث سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي 3.7%، وهو ما توقعه الخبراء، بينما سجل 3.9% في القراءة السابقة ولكن تم تعديلها لتسجل 3.8%.فيما سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري 0.3%، وهو ما توقعه الخبراء، وكانت القراءة السابقة عند 0.1%.

أما عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس سنوي فقد سجل 3.4%، وهو ما توقعه الخبراء، وكان قد سجل في آخر قراءة 3.5% ولكنها عدلت إلى 3.4%، وعلى أساس شهري سجل 0.4%، وكانت التوقعات عند 0.3%، فيما سجلت القراءة السابقة 0.4%.