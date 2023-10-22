المستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون بالرصاص ويقتلعون الأشجار في الضفة الغربية

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي تجاه قاطفي الزيتون الفلسطينيين، لإجبارهم على مغادرة أراضيهم غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، فيما قطع مستوطنون من «نحميا» المقامة على أراضي قريتي ياسوف واسكاكا، 70 شجرة زيتون معمرة في قرية ياسوف شرق المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

انتهاكات المستوطنون ضد أشجار الزيتون

وأمس السبت، اقتلع مستوطنون من «أفيجال» 30 شجرة زيتون وعنب، ودمروا خزانات مياه، وقطعوا تمديدات للطاقة الشمسية، كما سرقوا معدات أخرى، قرب منطقة شعب البطم بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الاعتقالات واقتحامات منازل الفلسطينيين، واعتقلت 3 فلسطينيين من محافظة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما أعلنه «نادي الأسير» الفلسطيني.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من منازل الفلسطينيين من بينها منزل المعتقل المحرر إبراهيم أبو العز، في بلدة زيتا شمال طولكرم.

وفي طمون جنوب مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة، شيع مئات الفلسطينيين في البلدة طمون، جثمان الشهيد عدنان جهاد بني عودة «19 عاما»، الذي استُشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد.

هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنازة شاب فلسطيني

وحمل المشيعون جثمان بني عودة، على الأكتاف في مسيرة جابت شوارع مدينة طوباس، ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ودعوا إلى الوحدة ورص الصفوف في مواجهة مخططات الاحتلال.

بدورها، نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسيمة «وفا»، فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أظهر تفقد فلسطينيون لـ«مسجد الأنصار» في مخيم جنين الذي قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي.