أستاذ علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسي اليوم حملت رسائل طمأنة للشعب المصري

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنَّ عدة رسائل حملها الرئيس السيسي في كلمته اليوم، سواء للداخل المصري أو الخارج، على اعتبار أن مصر وما يحيط بها من تحديات كثيرة، موضحا أن «مصر دولة موقعها الجغرافي يشهد الكثير من التحديات، سواء على مستوى فلسطين أو ليبيا أو السودان».

مصر في بؤرة ملتهبة وتحتاج الكثير من الحكمة

أضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر في بؤرة ملتهبة، وتحتاج الكثير من الحكمة والرشد والوعي بحجم هذه التحديات، ما يظهر أنَّ القيادة السياسية المصرية أرادت إلى حد بعيد أن تعطي رسالة واضحة للداخل المصري، أنَّ الدولة المصرية في أيدي أمينة وتتحرك وفقا للمعطيات المتاحة، وتحافظ على أمنها القومي.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أنَّ السيادة المصرية كما أشار الرئيس السيسي بجلاء قوية لدرجة كافية ولن تمس، وذلك في إطار التأكيدات السابقة التي خرجت من الدولة المصرية، وأنَّ السيادة المصرية غير مستباحة، وحدود مصر خطوط حمراء لا يستطيع أحد تجاوزها.